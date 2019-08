De ældre i Aabenraa får ny valgmulighed

CaRas Pleje og Omsorg, der har 90 medarbejdere og 450 kunder i Sønderborg Kommune, åbner torsdag ny afdeling i Aabenraa. Dermed har de ældre i kommunen i alt seks muligheder at vælge imellem, når de har brug for hjemmehjælp.

Firmaet har fået en afdeling på Rugkobbel 260. Her skal der være samlingssted for de medarbejdere, der kører i Aabenraa Kommune. I første omgang klares opgaven af folk, der allerede er ansat i CaRas, men kommer der mange Aabenraa-kunder, skal medarbejderstaben udvides.

Vokseværk

- Faktisk var det slet ikke meningen, at det skulle være så stort. Jeg tænkte, at hvis vi bare var en ti-stykker, så var det fint. Men efterspørgslen er der, og hvis vi kan gøre en forskel for folk, så vil vi selvfølgelig gerne det, siger Anette Eg Koch.

Det er også baggrunden for, at CaRas nu rykker ind i nabokommunen.

- Vi har haft flere forespørgsler om, vi ikke snart åbner i Aabenraa Kommune, og vi har indtil videre haft et rigtigt godt samarbejde med kommunen, fortæller CaRas´s indehaver.

Anette Eg Koch er selv uddannet sygeplejerske og var i flere år ansat i Sønderborg Kommune, inden hun besluttede at blive selvstændig.

- Jeg havde det svært med de ting, vi ikke må - hvis man for eksempel må sige nej til en borger, der gerne vil have et kogt æg til morgenmad, fordi man i kommunen kun må servere mad, der kan laves i mikroovnen. Jeg ville gerne yde noget for borgerne, og jeg var dagligt oppe at slås med mig selv på grund af de mange regler, fortæller Anette Eg Koch.