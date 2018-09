Sønderborg: Den 1. maj 2017 udspillede der sig et voldsomt familiedrama blandt afghanske indvandrere i en have på en villavej i Tinglev. Tre mænd og en kvinde blev efterfølgende idømt fængsel i tilsammen ni år og udvisning af Danmark for bestandig.

Dommene blev anket på stedet, og sagen bliver nu genoptaget i Vestre Landsret i Sønderborg mandag.

De fire personer blev i byretten fundet skyldige i at have planlagt og forsøgt at skære en 44-årig mands penis af. Voldsofret var på besøg hos den kvinde, der boede i huset i Tinglev, og hun har tidligere været gift med en af de dømte. De andre dømte er det tidligere ægtepars datter og svigersøn samt kvindens bror.

Det var angiveligt jalousi, som lå bag overfaldet. Kvinden i huset var nemlig begyndt at se den 44-årige, og det skulle have fået den 54-årige eksmand til at samle familien til overfaldet. Ved overfaldet skulle den 44-årige først være blevet jagtet af gerningsmændene i haven, inden han blev holdt fast liggende og fik skamferet sin penis.

Det var den 26-årige svigersøn, der blev dømt for at have udført selve skamferingen, mens eksmanden fik den længste fængselsstraf, der lød på tre år.