Besked til ansatte: - Log på mandag morgen og se, om du er fyret

Sådan skrev en anonym læser i en mail, efter JydskeVestkysten lørdag kunne fortælle, at Kongehøjskolen mandag for en uge siden havde afskediget syv medarbejdere som følge af et overforbrug på godt 3,5 millioner kroner over de seneste to år. Avisen har siden fra flere sider fået bekræftet, at det var fremgangsmåden - dog var det fredag morgen, beskeden kom.

Aabenraa: "Fredag eftermiddag fik alle cirka 150 ansatte besked om de syv fyringer, blot ikke med navn. De ville kunne logge på mandag morgen for at se, om de var blandt de fyrede. Go' weekend, siger jeg bare..."

Når offentlige ansatte bliver fyret, er der tre ugers høring, hvor der kan gøres indsigelser. Det har Danmarks Lærerforening valgt at gøre i forbindelse med Kongehøjskolen, oplyser formanden for Aabenraa Lærerkreds, Torben Hagedorn.- Foreningen vurderer den slags fra sag til sag og mener, der er noget at komme efter i forhold til, hvordan medlemmerne er sagt op, forklarer Hagedorn, der ikke forventer, antallet af fyringer kan komme til debat, men det kan opsigelsesvarsler, godtgørelser og andre ting muligvis.

En værdig måde

Karen Storgaard Larsen er Aabenraa Kommunes personalechef, og hendes afdeling har - som ved alle andre fyringer i kommunen - været inde over sagen fra Kongehøjskolen.

Hun forklarer, at der er to ting, der er vigtige i situationen, der altid er svær. Først og fremmest skal det ske på en måde, der er værdig for medarbejderen. Derfor blev det aftalt, at ingen af dem, der skulle til afskedigelsessamtale på rådhuset, skulle møde op på skolen først mandag morgen, men ville kunne læse beskeden derhjemme, hvor de havde mulighed for at have deres nære omkring sig.

- Og så hæfter jeg mig ved, at der forinden har været en drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne af, hvad der lige her ville være den bedste procedure, siger Karen Storgaard Larsen, der godt forstår, at nogen har følt det som en rigtig lang weekend:

- Selvfølgelig er det sådan, hvis man er bekymret for at miste sit arbejde. Men havde man mandag fået at vide, at man ville få besked tirsdag, så havde mandagen været lang. En fyring kan ikke ske, uden det opleves ubehageligt. Det er jo en unaturlig situation, og vi reagerer alle forskelligt.