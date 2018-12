Bankrøveri i Tinglev: To gerningsmænd er sluppet væk med større kontantbeløb

To engelsktalende mænd begik torsdag et bankrøveri. De slap væk med et større kontantbeløb i både danske kroner og euro. De er endnu ikke fundet, og politiet har kun et sparsomt signalement på den ene forbryder.

Tinglev: To gerningsmænd begik omkring klokken 16.58 et bankrøveri i Den Jyske Sparekasse på Hovedgaden i Tinglev. Politiet fik anmeldelsen klokken 17. De to mænd gik ind i banken og beordrede personalet til at lægge sig ned. Gerningsmændene havde værktøj med til at åbne bankboksene, og det kunne også bruges som våben, fortæller vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

- Det, de havde af værktøj, kunne både anvendes til at åbne boksene og som våben. Mere kan jeg ikke fortælle, siger han.

Bankrøverne slap af med et større kontantbeløb. De stjal både danske kroner og euro. Politiet kan ikke fortælle det præcise beløb.

- Vi har et anslået beløb, men det vil vi ikke fortælle, siger Erik Lindholdt.