Bamse forsvandt fra gravsted: Kirkegården kender synderen

Det er med al sandsynlighed et egern, der har snuppet en bamse fra et gravsted på Bov Kirkegård.

Bov: Personalet i Bov Sogn fik sig noget af en overraskelse, da de forleden så en annonce i en lokalavis, hvor en familie efterlyste en bamse, der var forsvundet fra deres familiegravsted på kirkegården i Bov.

- Familien troede, det var drengestreger, og de var noget forargede, siger Camilla Riis, der er kirke- og kulturmedarbejder i Bov Sogn.

Camilla Riis kontaktede personalet på kirkegården og fortalte dem om sagen, og det førte frem til en overraskende opklaring af mysteriet.

- Personalet fortalte, at de tidligere har set egern tage bamser fra gravsteder og med op i et træ, og derfor er der stor sandsynlighed for, at det er det, der er sket i den aktuelle sag, siger Camilla Riis.

- Den forklaring var familien glad for at høre, og det har givet dem ro, fortsætter hun.

Personalet i Bov Sogn har valgt at gøre opmærksom på sagen, fordi der kan ske mærkelige og nogle gange uforklarlige ting på en kirkegård.

- Oplever folk, at der sker noget uventet på kirkegården, så er man mere end velkommen til at henvende sig til personalet, siger Camilla Riis.