Arena-center får politisk opmærksomhed

Motionscentre er ofte et hit i januar, men nu vil byrådspolitikerne i Aabenraa Kommune også snakke motion. Det sker, efter Arena Aabenraa har åbnet sit eget motionscenter.

Aabenraa: Den 2. januar var ikke kun årets anden dag. Det var også dagen, hvor Arena Aabenraas motionscenter havde første åbningsdag. Det er dog ikke blot motionister, der fatter interesse for åbningen. Fra politisk hold er der flere partier, som undrer sig over, at arenaens center nu skal konkurrere med private virksomheder.

- Jeg kan ikke forestille mig, at det liberale styre, vi har med en Venstre-ledelse, vil gå med til sådan noget, lyder det fra viceborgmester Ejler Schütt (DF), som ikke mener, at arenaen bør drive motionscenter, hvis det konkurrerer med private centre.

- Vi går ind for, at det private erhvervsliv skal have så gode rammevilkår som overhovedet muligt. Det skal ikke påføres konkurrence af det offentlige. Jeg ved, fonden bag arenaen er erhvervsdrivende, men den er totalt finansieret af skattekroner.

Ejler Schütt vil nu drøfte sagens videre gang med sin partifælle Jette Julius Kristiansen, der er næstformand i kultur- og fritidsudvalget.