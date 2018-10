En familie fra Aabenraa spredes til to kontinenter, efter at skoleeleven Tra Viet Nguyen er blevet udvist. Begrundelse: Ansøgningen om familiesammenføring overholdt ikke tidsfrist.

Og det kan vise sig at være en skæbnesvanger fødselsdag. Reglen er nemlig den, at børn som udgangspunkt kun kan blive familiesammenført, indtil de er 15 år. 12 dage med kæmpe betydning.

Den unge pige har nemlig fået afslag på familiesammenføring med sin mor og har dermed ikke opholdstilladelse. Derfor må hun forlade Aabenraa, hvor hun for et år siden indledte et nyt liv sammen med sin mor, lillebror Hung på ni år og parfar Jørgen Bonefeld.

Forslag: Rejs til Vietnam

"Der er til sagen imidlertid ikke oplyst om ganske særlige grunde, der gør, at du og din mor ikke fortsat kan udøve jeres familieliv i Vietnam", skriver Udlændingestyrelsen, som dermed foreslår, at familien i stedet flytter fra Aabenraa til Vietnam.

- Det kan ikke lade sig gøre, fordi jeg er eneforsørger. Jeg kan ikke flytte nogen steder. Jeg arbejder med offshore-vindprojekter, og mine kunder er her, siger Jørgen Bonefeld, der har boet i Asien og Schweiz i syv år, inden han sidste år vendte hjem til Aabenraa.

- Min forretning kan ikke flyttes til den anden side af verden, når mine kunder er i Vejle, Aarhus, Esbjerg, Hamborg og Cuxhaven, og jeg stort set kører ud engang om ugen.

Mor og søn fik opholdstilladelse for to år. Familien har klaget over afgørelsen til Udlændingenævnet, som har afgjort, at Tra Viet Nguyen ikke må opholde sig i Danmark i de formentlig op til syv måneder, behandlingen varer.

Udlændingestyrelsen er klar i mælet, når den skal motivere afslaget.

- For at blive familiesammenført er det normalt et krav, at barnet er under 15 år på ansøgningstidspunktet. Hvis barnet er mellem 15 og 18 år, vurderer vi, om der alligevel skal gives en opholdstilladelse på baggrund af Danmarks internationale forpligtelser. Og det var ikke tilfældet i denne sag, forklarer kontorchef Helle Thomassen Endres via en mail fra presseansvarlig Nils Bak.