Aabenraa baner vej for nyt datacenter

En ny lokalplan, der er på vej ved Padborg, giver mulighed for placering af et nyt datacenter. Der har været flere henvendelser, men der er intet konkret, oplyser kommunaldirektør Tom Ahmt.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi løbende har kontakt til datacenter-virksomheder. Det har øget interessen for os, at vi allerede har Apple og Google. Men det er ikke sådan, at vi planlægger med en konkret virksomhed for øje, som det var tilfældet i Kassø, forklarer kommunaldirektør Tom Ahmt, der derfor med den nye lokalplan blot vil sikre, at man vil kunne komme hurtigere i gang, hvis det skulle blive aktuelt.

Nu går Aabenraa Kommune i den gamle skibsreders fodspor. Når vækstudvalget for land og by om kort tid sender en ny lokalplan for et 33 hektar stort område lige vest for motorvejen ved Padborg i høring, vil området ikke kun blive forslået udlagt til transporttungt erhverv. Det vil også kunne bruges til "særligt arealkrævende og strømforbrugende virksomheder med tilhørende teknisk anlæg, som f.eks. datacentre og lignende", som der står i sagsfremstillingen.

Bortset fra et mindre stykke jord, der ejes af Arwos, er det private lodsejere, der sidder på det areal, der indgår i den nye lokalplan.Det vil derfor kræve, at interesserede virksomheder opkøber jorden, inden der kan bygges. JydskeVestkysten har været i kontakt med den eneste, der har en ejendom på de 33 hektar jord, på Mejerivej 5. Torben Schmidt har dog ikke hørt noget fra hverken kommunen eller mulige købere. Når vækstudvalget for land og by har godkendt forslag til lokalplanen, sendes den i otte ugers offentlig høring, hvor de berørte parter får direkte besked.

Der kan spares tid

- Det her er at udvise rettidig omhu, for det vil betyde, at vi kan spare måske ni måneder i forhold til behandlingstiden, siger kommunaldirektøren, der forudser, at det vil blive kutyme at få muligheden for datacentre med ind, når nye områder udlægges til erhverv.

- Vi kommer til at skrive det ind i lokalplaner fremover, hvor det vil give mening, siger han og nævner, at det blandt andet kræver, at det - som det er tilfældet med området ved Padborg - er nemt at komme til en større strømforsyning.

Selv om en kommende lokalplan vil komme til at give mulighed for at opføre et datacenter, er det dog langt fra sikkert, det kommer til at ske. Arbejdet er nemlig udsprunget af et ønske fra det lokale erhvervsliv om mere plads, fortæller Tom Ahmt.