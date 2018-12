93-årig dement kvinde skulle hjem fra sygehuset med brækket hofte

93-årige Amalie Lauritzen faldt og brækkede hofte og håndled tre dage før jul. Nu er hun færdigbehandlet på sygehuset og skulle egentlig sendes hjem fredag. Familien mener, det er uforsvarligt, og nu får hun lov til at blive på sygehuset til efter nytår.

Gunnar Lauritzen har de seneste to år tilbragt alle formiddage i lejligheden sammen med sin mor, og siden hun blev indlagt har han været ved hendes side på sygehuset fra tidlig morgen til ud på aftenen.

Amalie Lauritzen kan ikke selv finde ud af at trykke på nødkaldet. Hun er meget svagtseende og hører også dårligt.

Til alt held fik hans mor ikke flere skader ved faldet, men det er med til at gøre ham endnu mere utryg ved udsigten til, at hun sendes hjem fra sygehuset.

- Hun kan slet ikke klare sig herhjemme, selv om hjemmeplejen kommer flere gange om dagen, siger Gunnar Lauritzen, som fredag formiddag var på sygehuset for at besøge sin mor.

- Det er da positivt, så er der trods alt opsyn med hende, siger Gunnar Lauritzen, som stadig frygter for, hvad der sker, når moren kommer hjem først i det nye år.

Fredag eftermiddag fik de dog besked på, at hun kan blive på sygehuset indtil efter nytår, da der endnu ikke er installeret hjælpemidler i hendes lejlighed.

AABENRAA: Gunnar Lauritzen og hans bror Ejnar har haft en frustrerende jul. Deres 93-årige demente mor stod nemlig til at blive hjemsendt fra sygehuset fredag, selv om hun brækkede hofte og håndled tre dage før jul.

93-årige Amalie Lauritzen er skrevet op til en plejehjemsplads. Familien ønsker, at hun enten kommer på Grønnegården eller til Rise Parken. Derfor har hun ikke hidtil været på akutlisten, hvor man kan komme på et hvilket som helst plejehjem i kommunen. Familien er dog nu indstillet på at takke ja til en plads uanset hvor, og derfor ønsker de at få Amalie Lauritzen flyttet til akutlisten.

Endnu mere hjælp

- Vi tør ikke lade hende være alene i hjemmet længere. Når hun bliver udskrevet, er vi nødt til at være her på skift, og det går jo ikke, siger de to brødre.

De er godt klar over, at deres mor også ville være alene i sin lejlighed på et plejehjem.

- Men der er i hvert fald nogen, der lige kan kigge til hende indimellem. Det ville gøre os mere trygge, understreger de to.

Familien har været godt tilfreds med den behandling, Amalie Lauritzen har fået på Aabenraa Sygehus, og de er taknemmelige for den hjælp, de har fået fra sygehuset, som har kontakten til kommunen.

- Men det undrer mig, at kommunen slet ikke har taget kontakt til os. Jeg har prøvet mange gange at ringe på tre-fire forskellige numre, men der er ingen, der tager telefonen. Jeg forstår ikke, hvordan kommunen kan sende hende hjem, uden overhovedet at tale med de pårørende, siger Gunnar Lauritzen.

Kommunen har haft et par medarbejdere på besøg i Amalie Lauritzens lejlighed for at måle op til en plejeseng, men kontakten er foregået via sygehuset.