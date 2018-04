20 unge cykler sig til en frisk start

Alle deltagerne i sidste år projekt Unge På Toppen er i dag i arbejde eller under uddannelse. Den succes skal der følges op på med efterfølgeren Unge på Toppen 2. I år er langdistanceturen til Alpe d'Huez skiftet ud med et udfordringsløb til Skagen.

- Alle 19, der var med sidste år, er enten i arbejde eller under uddannelse i dag. Det gode ved projektet er, at det har en varig effekt. Det er altså ikke bare, når vi måler, at det virker, og bagefter falder det hele så til jorden. Det holder, siger Thomas Sonne.

Fællesskab og respekt

Der er dog også nye elementer. Eksempelvis er den cirka 1.500 kilometer lange tur til de franske alper erstattet med et udfordringsløb til Skagen, hvor de unge vil blive placeret i hold og præsenteret for en række opgaver undervejs. I år er der nemlig et særligt fokus på fællesskab.

- De her unge er typisk nogle, der er gået i stå, er lidt ensomme og har svært ved at gennemføre det, de har sat sig for. De har oplevet mange nederlag, og derfor skal sammenholdet være med til at bære dem igennem strabadserne og til Skagen, siger Thomas Sonne.

Respekten for hinanden er også i højsædet.

- Vi har en række regler, der virker godt for sammenholdet - eksempelvis at vi møder til tiden og husker at hilse, når vi kommer og går. Det kan også overføres til hverdagslivet. De unge er jo begyndt i praktik, og her forventer arbejdsgiverne nogle af de samme ting fra dem. Så på den måde får vi taget hul på det, siger Thomas Sonne.

Det hele slutter ikke for de unge, når de ruller ind i Skagen midt i juni. I de efterfølgende måneder vil der blandt andet være coaching, løbende feedback, og der vil blive lavet en personlig plan for hver enkelt.