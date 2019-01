Endelig fik islænding mulighed for at bidrage

Kort tid efter at hun havde skrevet under på en kontrakt med Team Esbjerg, blev den 28-årige højre back gravid - og efterfølgende har der så været flere skadesproblemer at tumle med.

- Det var fantastisk. Jeg er bare så glad, og hvor har jeg da bare ventet længe på det her. Det er næsten ikke til at beskrive, sagde Jónsdóttir efter kampen.

Delt topscorer

Ind i mellem er det også hårdt for Emma Nielsen, der kom til klubben som udviklingsspiller fra Gudme HK på Fyn op til denne sæson. Hun sidder rigtig meget på bænken, men mod Cisnadie buldrede unge Nielsen derudaf i den ene kontra efter den anden og blev delt topscorer med seks mål.

- Da jeg skiftede til Team Esbjerg, vidste jeg godt, at jeg ikke ville komme ind i alle kampe. Jeg er stadig et sted i min karriere, hvor jeg har en masse at lære.

Emma Nielsen er venstrehåndet og spiller højre fløj, hvor Team Esbjerg i forvejen råder over norske Marit Røsberg Jacobsen.

- Hun er jo enormt god, så jeg lærer en masse af hende. Jeg synes, at vores samarbejde er rigtig godt, men det er da ind i mellem ret udfordrende at sidde så meget på bænken. Man sidder jo altid og tripper for at komme ind. Når det så endelig sker, handler det bare om at være så skarp og koncentreret som overhovedet muligt, vurderer Emma Nielsen.