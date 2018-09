- Sådan er det absolut. Det er trist ikke at kunne spille. Nu har jeg set nogle kampe fra tilskuerpladserne, og jeg har tænkt, at nu vil jeg gerne spille.

- Jeg prøvede det i det svenske slutspil, og så havde jeg også hjerneryste et år inden. Så jeg vidste med det samme, da jeg blev ramt i Bosnien, at det var en hjernerystelse, så det var trist. Jeg ved lidt om, hvordan vejen tilbage er nu. Jeg tager det stille og roligt og forsøger at være med, så meget jeg kan, siger målmanden, der er utålmodig efter at få debut.

Det er tredje gang i karrieren, at den tidligere Alingsås-målmand har været ude efter et skud i hovedet.

Rickard Frisk, 26 år, var med i spil til to mål, og det er en klar fremgang for den nye KIF-målmand, der fik en hjernerystelse ved en træningsturnering i Bosnien og derfor stadig har sin debut til gode.

Træneren er optimist

Kampen mod Århus er KIF's første hjemmekamp i denne sæson, og Frisk ser frem til at opleve stemningen i hallen.

- Det bliver rigtig sjovt at se supporterne her i Kolding. Jeg har hørt, at de er rigtig gode supportere, og der var mange med til udekampen mod Mors/Thy. Det skal blive dejligt at spille kamp her. Når det nu bliver.

Om det så bliver onsdag aften eller på lørdag mod TMS Ringsted afgøres af, hvordan målmanden har det onsdag eftermiddag.

- Nu får han lov til at tage hjem og mærke efter, siger træner Lars Frederiksen.

- Alt tyder på, at han kan være med i morgen, og ellers bliver det først på lørdag. Men det ser godt ud i hvert fald, vurderer træneren, der måske kan præsentere Koldinghallen for en ny svensk målmand mod Århus.

Rickard er ved at være Frisk igen.