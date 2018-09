Artiklen opdateres løbende

Grindsted: En kvinde har mistet livet mandag eftermiddag i en trafikulykke på Tingvejen ved Stenderup.

Det er en autocamper, en bus med 15 passagerer og en ambulance, der er involveret i ulykken.

- Patienten i ambulancen er afgået ved døden, fortæller Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, til JydskeVestkysten.

Han tilføjer, at ambulancen kørte i forbindelse med sygetransport.

- Bussen standser op på Tingvejen ved et stoppested for at sætte passagerer af, og en autocamper stopper derfor bagved bussen. Autocamperen bliver så påkørt af ambulancen, som ikke kører med udrykning, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor vil Sydøstjyllands Politi ikke oplyse nærmere om den dræbte.