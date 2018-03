Krimimessen 2018: Bogkassens stier til de gode vandhuller

Der er flere end 200 aktiviteter på årets krimimesse - "Bogkassen" prøver at guide læserne gennem junglen.

Bøger: Første gang man besøger Krimimessen i Horsens, bliver man målløs.

Masser af mennesker. Masser af aktiviteter. Seks-syv forskellige scener i gang på samme tid. Forskellige stemmer i mikrofonerne - ind i mellem musik - og midt i det hele kommer en tidligere fængselsbetjent forbi med en flok mennesker, der er på rundvisning - og en skuespiller opfører et teater-stykke om en flugtkonge, og en gæst prikker dig på skulderen og spørger om vej til "snedkeriet".

Sådan er Krimimessen. Charmerende kaos. Over 200 aktiviteter på to dage, fordelt på otte scener samt udenoms-arealer.

Der er ganske vist udarbejdet et flot program. Men det er så indholdsrigt, at man er ved at dåne.

Derfor peger "Bogkassen" i denne artikel på nogle af de mange arrangementer, som vi gerne anbefaler. Et subjektivt valg, ja absolut. Men baseret på en vis erfaring.

Blandt "Bogkassens" forslag er der aktiviteter, der ligger så tæt på hinanden, at man ikke kan nå dem alle. Så må der vælges. Men samtlige aktiviteter, som vi peger på, er noget, bogkasse-bestyreren selv meget gerne deltog i.

Lørdag 17. marts

10.05: Justitsminister Søren Pape Poulsen holder åbningstale.

10.15: Jussi Adler-Olsen sender video-hilsen fra Barcelona og fortæller om krimiens liv som tv-serie.

10.15: Jannik Lund fortæller om "Årets gode krimier".

10.30: Keld Reinicke spotter fremtidens tv-krimier.

11.00: Michael Katz Krefeld fortæller om "Pagten".

11.00: Morten Remar fortæller om at gøre en roman til et færdigt filmmanuskript.

11.10: Leif Davidsen fortæller om romanen "Ravnens rede".

11.15: "Mord til aftenkaffen" - Palle Schrantz Lauridsen fortæller om dramatiske tv-serier.

12.00: Bogen om Jussi - journalisten og forfatteren Jons Langvad Nielsen fortæller om arbejdet med at skrive portrætbogen om Jussi Adler-Olsen.

12.30: "Broen ", Camilla Ahlgren fortæller om arbejdet med den dansk-svenske tv-krimiserie.

12.40: Søskendeparret Lotte og Søren Hammer fortæller om deres seneste roman "To små piger".

13.00: Det Danske Kriminalakademi foretager årets prisoverrækkelser. Palle Rosenkrantz-Prisen til Michelle Richmond, Harald Mogensen-prisen til Elsebeth Egholm og Debutant-diplomet til Anne Mette Hancock.

13.10: Seks seje svenskere. Forfatterne Lina Bengtsdotter, Pernilla Ericson, Marie Jungstedt, Sofie Særenbrant, Emelie Schlepp og Gabrielle Ullberg fortæller og diskuterer om svenske femi-krimier.

13.20: Mads Peder Nordbo fortæller om romanen "Kold angst".

13.50: Den skotske forfatter Craig Russel fortæller om romanen "Altonas spøgelse".

14.00: "Seriemord" - manuskriptforfatter Ina Bruhn fortæller om at skrive uhyggelige, blodige serie til tv.

14.20: Michael Larsen fortæller om romanen "Dødens kode".

14.40: Pernilla Ericson fortæller om roman "Jeg finder dig".

14.40: Hanne Vibeke Holst fortæller om romanen "Som pesten".

14.45: "Homeland", Niels Fried Nielsen fortæller om tv-serien, der har erobret hele USA.

15.00: Jyllands-Postens podcast. Cecilie Frøkjær er vært. Medvirkende Lone Theils, Michael Katz Krefeld og Jens Henrik Jensen.

15.15: Krimi-quiz. Adrian Lloyd Hughes er vært.

15.30: Lars Kjædegaard fortæller om romanen "Et skrig til himlen".

15.40: Yrsa Sigurgardottir fortæller om romanen "Tilgivelse". (Foregår på engelsk).

16.15: "Skurkologi", den postfaktuelle skurk ved dr. Palle og dr. Michaëlis, alias Henrik Palle og Bo Tao Michaëlis.

16.15: Skuespiller Thomas Nielsen opfører "Celle 7" - et skuespil om flugtkongen Carl August Lorentzen.

16.20: Tidligere PET-chef, tidligere medlem af Rejseholdet, Hans Jørgen Bonnichen fortæller om bogen "Glem ikke Heidi".

Søndag 18.marts

10.00 Jesper Stein fortæller om romanen "Papa".

10.00: "Bag tremmer" - kriminolog Annemette Nyborg Lauridsen fra Ilisimatusurlik (Grønlands Universitet) fortæller om kriminalitet på Grønland og om de indsattes baggrund.

10.05: Tidligere leder af Rejseholdet, Bent Isager-Nielsen og retsmedicineren Hans Petter Hougen fortæller. De har ofte arbejdet sammen om opklaring af drabssager.

10.15: Lisbeth Zornig Andersen og Mikael Lindholm taler om bogen "Arkimedes".

10.20: Mord over Øresund. Det Danske Kriminalakademi og Svenska Deckarakademien sætter søgelyset på det dansk-svenske samarbejde omkring kriminalhistorier. Deltagere: Arne Dahl, Kerstin Bergman, Nanna Rørdam Knuden, Bo Tao Michaëlis.

11.00: Jens Henrik Jensen fortæller om "Oxens univers".

11.15: "Er der vilje, er der vej" - Niels Ole Frederiksen fortæller med baggrund i sin bog om flugtkongen Carl August Lorentzen.

11.40: A. J. Kazinski - alias forfatterne Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich - fortæller sammen med kollegaen Thomas Rydahl om det nye fælles projekt: At skrive krimier, der foregår på H. C. Andersens tid og med eventyrdigteren i en fremtrædende rolle.

11.45: Elsebeth Egholm fortæller om bogen "Jeg finder dig altid".

12.00: Horsens' borgmester Peter Sørensen overrækker publikumsprisen. Hvem, der modtager prisen, vides ikke, før messens besøgende har haft mulighed for at stemme.

12.00: "Mine bedste spændings- og krimiserier". Henrik Palle fortæller.

12.10: Politimand Orla Aagaard fortæller om spektakulære sager.

13.15: "Det er jo mennesker" - Ingeborg og Carl Lomholt fortæller med baggrund i deres nye bog om beboere i vore fængsler.

13.30: Niels Fried Nielsen, kulturredaktør hos DR, fortæller om den fantastiske tv-serie-succes "House of Cards".

14.40: Vinderen af publikumsprisen bliver interviewet af Lida Wengel. Hvilken forfatter, der løber med prisen, afgøres først kort før frokost søndag.

