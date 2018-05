Dagens mand: Kitesurferen Jonas reddede tre mænd i Ho Bugt

Hjerting: Det var kitesurfer Jonas Juul Ipsen fra Kolding, der torsdag eftermiddag egenhændigt reddede tre mænd i land i Ho Bugt ud for Hjerting, inden redningshelikopteren senere kunne samle yderligere tre mænd op ved øen Langli.

De seks gamle Outrup-kammerater var på herretur i henholdsvis kano og kajak, da de kom i problemer på grund af stærk blæst og strøm, oplyste en af de tre mænd, som redningshelikopteren havde med ind til Hjerting Strand, Poul Laustsen, nu bosiddende i København, inden redningsmandskabet førte ham væk.

Redningsfolk på stedet var behørigt imponeret over Jonas Juul Ipsens bedrifter og kunne fortælle, at han trods anstrengelserne ved redningsaktionen kastede sig ud i bølgerne igen og surfede videre. Da han endelig havde fået nok af bølgerne, lykkedes det imidlertid JydskeVestkysten at finde ham ved Ho Bugt Sejlklub, hvor han fortalte om eftermiddagens begivenheder:

- Jeg er i gang med at træne til DM i kitesurfing og ville lige have en lille pause, da jeg så noget i vandet ude ved en af bøjerne, så jeg satte kursen derud. Der var tre mænd i vandet - to lå ved kanoen, og den tredje var ved at svømme væk. Jeg slæbte kanoen med de to ind først, og så surfede jeg ud og hentede den tredje, som jeg havde med ind på ryggen, smilede Jonas Juul Ipsen, der til daglig er mekaniker hos Vejen Autoteknik og netop har været på tre måneders træningstur i Caribien.