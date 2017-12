Udenlandske mænd sendte en stedfortræder til teoriprøven

En mand fra Vejle er igen dømt for dokumentfalsk og for at udgive sig for at være andre personer. Han gik til teoriprøver i både Haderslev og Sønderborg for andre mænd.

HADERSLEV: Den 24. september 2015 gik en 36-årig mand fra Vejle til teoriprøve på Køreteknisk Anlæg ved Marstrup. Det gik fint. Han bestod, som han havde gjort før. Han havde da også en del erfaring, idet han havde arbejdet som chauffør. Så det var heller ikke noget problem at bestå teoriprøven igen kun 11 dage senere på Køreteknisk Anlæg i Sønderborg. Problemet var bare at han gjorde det i andre mænds navn.

Det var han faktisk allerede dømt for. Så byretten dømte ham igen. Denne gang fik han fire måneders fængsel. For byretten anså det for særdeles skærpende, at han med sine handlinger havde medvirket til, at personer uden forståelse for færdselsreglerne kunne slippes løs i trafikken. Og at de kunne være til stor fare for trafiksikkerheden og skade andre.

Han ankede dog straks dommen til Vestre Landsret. Men her nåede den ikke at blive behandlet, inden han trak anken tilbage i denne måned.

Den nu 38-årige mand af udenlandsk oprindelse blev dømt for både dokumentfalsk og for såkaldt "personelt falsk", det vil sige for misbruge et ægte dokument og udgive sig for at være den person.