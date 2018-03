27-årig bilist bragt til sygehuset: Kørte ind i et hus

En 27-årig bilist blev lørdag morgen kørt til sygehuset, efter at han var kørt ind i et hus på Kongevej i Tiset.

Manden sad fastklemt i bilen, men vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi kan endnu ikke sige, hvor omfattende kvæstelser, bilisten har.

Til gengæld gør han opmærksom på, at det påkørte hus har fået store skader, og at Kongevej er spærret af på grund af sammenstyrtningsfare.

- Beredskabsstyrelsen fra Haderslev er rekvireret for at stive huset af, og indtil det sker, er Kongevej spærret, siger Ole Aamann.

Bilinspektøren er også tilkaldt for at hjælpe med at klarlægge omstændighederne.

- Mere kan jeg ikke sige lige nu, for vi har stadig patruljen derude, siger Ole Aamann.

Den forulykkede er fra Ribe, og hans pårørende er underrettet.