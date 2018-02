Køreprøve endte brat: Ung kvinde blev påkørt af politibil

Som om en køreprøve ikke er fyldt med nok nervøsitet i forvejen, måtte en 17-årig pige mandag også håndtere at blive påkørt af en politibil. Patruljen forsøgte at sætte efter en bil, der kom i modsatte retning, men endte i stedet med at koste pigens køreprøve.

Esbjerg: For en 17-årig pige fra lokalområdet skulle mandag have været den helt store dag. Kun to dage efter hendes 17-års fødselsdag skulle kørekortet også i hus. Det skulle dog vise sig at blive en noget mere begivenhedsrig køreprøve, end hun havde håbet.

Køreprøven gik i gang klokken 8.30, og de første 20 minutter var pigen godt på vej til at få den lille papirlap, som bevis på at hun må køre bil. Men da pigen kommer kørende i østgående retning ad Storegade og skal dreje til højre ad Novrupvej ved Q8 går det galt. Hun holder stille og venter på at kunne dreje til højre, da hun ud af øjenkrogen ser en politibil. Selen er spændt, og alt er okay. Så langt, så godt. Hvad den unge bilist dog ikke har forudset er, at politibilen i sekundet efter sætten fuld udrykning på og derefter brager lige ind i siden på skolevognen.

- Betjentene i patruljebilen fik øje på en bil i modgående retning, som de gerne vil snakke med. Derfor forsøger de at lave en u-vending, men betjentene fejlbedømmer afstanden til bilen med den 17-årige pige. Det er 100 procent politiets skyld, erkender Morten Alslev, politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi.