Tryllekunstneren pillede ved de små piger

Sagen kort

Den 56-årige mand fra Grindsted-egnen blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for ni tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod fire piger i alderen fire til 15 år. Han blev også frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge i tre år. De to ældste piger, som han flere gange udsatte for krænkelser, skal han betale hver 5000 kroner i erstatning. Han er ikke tidligere dømt.



Han udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke eller modtage dommen.



Han var tiltalt for ti tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Han erkendte det ene forhold men nægtede resten. Han blev frifundet i et forhold, hvor han var tiltalt for at have befølt en seksårig pige i skridtet uden på tøjet til en børnefødselsdag. Retten fandt, at det lige så godt kunne være sket utilsigtet som en del af en leg.



Den 56-årige mand har optrådt som tryllekunstner, været medhjælper på Indre Missions sommerlejre og være frivillig i Dansk Flygtningehjælp. Han har haft børneattest.