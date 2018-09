Zenobia giver koncert i Johanneskirken

Holsted: Tirsdag den 18. september gæster trioen Zenobia Johanneskirken i Brørup. Koncerten begynder klokken 19.00.

Trioen Zenobia er veletablerede musikere og fortolkere af den danske sang-, salme- og visetradition. De tre kvinder, alle oprindeligt fra området nær Egtved i Jylland, har spillet hundredvis af koncerter siden 2007. Trioens koncerter er musikalske oplevelser, bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nutiden med et soundtrack af gamle ord og toner, og om balancen mellem fornyelse og bevarelse.

Publikum kan glæde sig til en engagerende fortælling i ord og toner, for Zenobia formår at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og publikum, og at gøre deres optrædener både nærværende og underholdende.

Gruppen består af sangerinde Louise Støjberg, Mette Kathrine Jensen Stærk på harmonika samt pianisten Charlotte Støjberg.