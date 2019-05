Y's Men lægger kæledyr på is

HOLSTED: Alting har en ende! Også Holsted Y's Mens klubs årlige børnedyrskuer på plænen ved Højmarkskolen. Efter 30 aktive år har bestyrelsen besluttet, at nu er det slut.

Opfinder og tovholder gennem alle årene, tidligere borgmester Carl Aaskov fortæller om årsagen, at det er et kæmpearbejde at stable dyrskuet på benene.

- Og vi bliver jo alle ældre. Det er ærgerligt at stoppe med et arrangement, som har været til stor glæde for mange børn og voksne, og som har givet klubben et stort overskud, som vi har kunnet bruge til vores humanitære arbejde, men sådan er det. Det er jo de samme personer, som i sin tid tog initiativet, som har kørt det i alle årene, fortæller Carl Aaskov.

Med årlige overskud på mellem 30.000 og 40.000 kroner er der gennem hele perioden kommet omkring 1 million kroner i kassen, som bl.a. er anvendt til Y's Mens-organisationens mange fadderskaber rundt i verden og herhjemme.

Bestyrelsen vil fortsat forsøge at skrabe penge sammen til den humanitære indsats. Det nye bliver en julekalender i A3-format med gevinster. I hver låge er der en chance for at vinde et gavekort på 200 kroner til lokale butikker og virksomheder. Allerede i den kommende uge begynder Y's Mens klubben en rundtur til annoncører, som hidtil har støttet børnedyrskuet, og som Carl Aaskov nu håber vil støtte julekalenderen.

Til efteråret er det de lokale gule og grønne spejdere, som skal stemme dørklokker for at sælge kalenderen.