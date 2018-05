Welling søger 13 mio. til overdækning

LINTRUP: Hvem går rundt med 12-13 millioner kroner, som brænder i lommen?

Det spørgsmål er aktuelt nu, hvor bestyrelsen for Wellings Landsbymuseum spiller ud med et revideret forslag til en overdækning af hele det unikke kompleks i Mejlby. Det nye forslag fra museets nu forhenværende formand, arkitekt Søren Bøgedal giver overdækningen høj rejsning og store vinduer hele vejen rundt, som museet kan ses i fuld skala udefra.

Der er i det hele taget tænkt stort, så overdækningen i sig selv kan blive en attraktion, som vil få et stort antal gæster til at besøge museet, der ikke findes magen til her til lands.

- Planerne om at overbygge museet for at skåne det mod vejr og vind arbejdes der stadig på, og vi kigger nu på, om den skal laves som en trækonstruktion med grønt tag - lige som koncertstedet Mariehaven i Ansager, hvis man kender den, sagde Søren Bøgedal i sin sidste beretning på generalforsamlingen i museumsforeningen.

- Udover projekt "overbygning" arbejdes der stadig på at nedbringe vore energiforbrug specielt på el-siden. Der har været tale om at udskifte oliefyret med en varmepumpe, med det var ikke rentabelt, så det droppede vi.

Den nye byggeplan vil koste 9-10 millioner kroner plus moms at realisere, oplyser Folmer Pedersen fra bestyrelsen. Arbejdet med planlægningen og godkendelserne skal nu igangsættes, og landets tore fonde kan imødese ansøgninger om støtte til projektet.

I øvrigt var 2017 et godt år med et stigende besøgstal, understregede Søren Bøgedal i sin tale.