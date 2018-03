Wagner og Shostakovich på Askov Højskole søndag den 25. marts

Askov: Søndag den 25. marts gæster et "full-scale" symfoniorkester Askov Højskole, når dirigent Giorano Bellincampi i spidsen for forårsfilharmonikerne kommer for at give koncert. Det er ikke hver dag, at et orkester med cirka 100 musikere optræder på Askov Højskole - eller for den sags skyld til en koncert i Vejen og omegn. Men det er ikke desto mindre, hvad der sker på Askov Højskole søndag den 25. marts, konstaterer højskolen.

I spidsen for det imponerende og velspillende symfoniorkester står den tidligere dirigent for Jyske Opera og i dag blandt andet generalmusikdirektør for Duisburger Philharmoniker, Giordano Bellincampi. Han og orkesteret vil spille festsalen op med en koncert, der indledes kl. 15. Denne eftermiddag er der mulighed for at opleve to kendte og meget populære klassiske musikstykker, nemlig Richard Wagners "Forspil til Lohengrin 1. akt" og Dmitri Shostakovich "5. symfoni". Koncerten på Askov Højskole er gratis, og den varer knap en time.