Voxpop: Vi har det godt i Vejen

Elna Guldberg, Vejen (fotograferet med datteren Freja på syv år): - Vi har det rigtigt godt her i Vejen. Freja går i en god skole, nemlig Askov-Malt Skole, og der er gode fritidsaktiviterer at vælge imellem her i Vejen. Jeg har boet i Vejen siden 2011 og synes vældigt godt om at bo her. Det er med til at give mig en god livskvalitet. Foto: Astrid J. Vestergaard

VEJEN: JydskeVestkysten spurgte lørdag formiddag en række borgere i Vejen by, om det nu også kan passe, at personer, som bor i Vejen Kommune, har en god livskvalitet. De personer, avisen valgte ud, svarede alle, at de har det rigtigt godt. Personerne blev tilfældigt udvalgt i formiddagshandlen i Vejens bymidte, og det er en tilfældighed, at alle, som udtaler sig her, er bosat i Vejen by, idet mange udefra også handler i Vejen. En undersøgelse fra Region Syddanmark fortæller, at borgerne i Vejen Kommune generelt mener, de har en god livskvalitet, målt ud fra borgernes syn på egen sundhed, tryghed, tillid, arbejde, fritid og familieliv. Undersøgelsen viser, at to tredjedele af kommunens borgere er meget tilfredse med livet. Læs her, hvad dem, avisen talte med, mener om det med livskvalitet og valg af bopæl...

Sara Hindahl, Vejen: - Jeg er født og opvokset i Vejen og er vældigt glad for at bo her. Her er jo alt, hvad jeg skal bruge, og motorvejen ligger dejligt tæt på, så jeg i bil hurtigt kan komme til og fra byen. Jeg har en datter på 16 år, som går på Vejen Gymnasium, og som tidligere har gået på Grønvangskolen. Også hun er vældigt glad for at bo her. Alt i alt må jeg sige, at livskvaliteten for os er rigtig god her i Vejen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Mathias Guldborg (til venstre) og Marcus Brønd, begge bor i Vejen: - Vi er enormt glade for at bo her. Livet her er meget rart. Der er mange forskellige ting, vi kan lave i idrætscentret, og det er rigtigt hyggeligt at bo i Vejen. Vi savner dog nogle flere aktiviteter til os unge. For eksempel kunne vi godt bruge en skaterrampe i midtbyen. Foto: Astrid J. Vestergaard

Marijke Jakobsen, Vejen: - Da jeg blev opereret i mit knæ, ringede kommunen til mig efter et par dage for at spørge, om jeg havde det godt. Det var jeg meget forbløffet over, at de gjorde. Jeg nyder at bo i Vejen. Her er gode butikker, og der sker rigtigt meget på Knudepunktet. Vi har desuden Danmarks bedste idrætscenter, og jeg har et godt naboskab. Men man skal selv gøre noget for at få en god livskvalitet. Den kommer ikke at sig selv. Man skal være positiv og smile til verden.