Holsted: Torsdag blev der for alvor gået til den både med underhåndsserv og smash i Medius Holsted. Dagen lang var skolernes ældste elever på banen eller rettere: banerne, for der var mange kampe der skulle afvikles, før en vinder af Dansk Skoleidræts Volley Mix-stævne kunne kåres.

Der blev spillet efter lidt ændrede regler, og én af dem var - som titlen på stævnet antyder - at der i hver eneste kamp skulle være mindst to piger på banen under hele kampen. En anden var, at spillerne udelukkende måtte benytte sig af underhåndsserv.