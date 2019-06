Voldsomt tyveri: stjal to rørtænger

Rødding: Det gik voldsomt for sig, da tyven havde sat sig for at stjæle værktøj fra førerhuset på en gravemaskine. Den stod parkeret på Rødding Vestergade, hvor tyven gik voldsomt til værks.

Gravemaskinens centralsmøreranlæg blev ødelagt, ruder i døren blev smadret, og det samme gjorde den store rude i førerhuset. Tyven smadrede ruderne med en stor sten, og sådan er store buler i dør og førerhus formentlig også et resultat af tyvens voldsomheder.

De står næppe mål med udbyttet: to rørtænger.

Tyveriet blev begået på et tidspunkt mellem fredag den 7. juni klokken 12.30 og tirsdag den 11. juni klokken 07.00.