Voldelig mand anholdt to gange

Vejen: Klokken 00.23 natten til lørdag blev stemningen på Bodega Uptown i Søndergade i Vejen ødelagt, da en af bodegaens mandlige gæster ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt. Derfor måtte dørmanden tage affære og bad vedkommende om at forlade stadet. Det ville manden imidlertid ikke og slog dørmanden med knyttede næver. Så voldsom var slaget, at dørmanden brækkede næsen.

Politiet blev tilkaldt, og voldsmanden blev anholdt og blev blandt andet sigtet for vold. Det varede dog kun kort tid, for så vristede den anholdte sig løs, slog en af politibetjentene, så vedkommende fik sine briller ødelagt, og stak så af.

Men flugten varede også kun kort tid. Voldsmanden blev indhentet og anholdt igen og præsenteret for nye sigtelser for at have modsat sig anholdelse og for vold mod politibetjenten.

Den sigtede er en 33-årig mand uden fast bopæl.