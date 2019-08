Vokseværk i Skodborg: Studenterne er vilde med Jespers lastbiler

Lokal vognmandsforretning må melde alt udsolgt næste sommer, hvad angår studenterkørsel. I 2021 er der også allerede mange bestillinger.

SKODBORG: Vognmandsforretningen J.T. Transport i Skodborg har stor succes med at tilbyde studenterkørsel. Forretningens syv lastbiler er i skrivende stund booket op i sommeren 2020, og der er kun 12 ledige ture tilbage i 2021. Virksomheden reklamerer ikke. Det rygtes mellem uddannelsesinstitutioner i hele landet, at vognmandsforretningen i Skodborg leverer en sikker og professionel transport af de glade, ofte stærkt berusede unge mennesker, og indehaver Jesper Thuesen får mange personlige, positive tilbagemeldinger fra tilfredse kunder. - Både de unge og deres forældre er begejstrede. De unge kan li´, at lastbilernes studenterlad er udstyret med store højttalere, stik til opladning af deres mobiltelefoner og en poolstang til dem, der vil danse på turen. Deres forældre sætter pris på, at kørslen foregår på en måde, hvor sikkerheden er i top, og vi bruger virkelig mange kræfter på det med sikkerhed. Bilerne synes hvert eneste år, og chaufførerne holder hele turen et vågent øje med, hvad der foregår på ladet, fortæller 49-årige Jesper Thuesen, som har været selvstændig vognmand siden 1997. Han er udlært mekaniker på det lokale autoværksted i Skodborg og blev efterfølgende ansat som mekaniker/chauffør i virksomheden K. Hansen i Vejen. Her blev han hurtigt fast chaufførafløser, og siden 2004 har han kørt fast for denne virksomhed med egen lastbil.

Foto: Martin Ravn Jesper Thuesen drømte allerede som barn om at komme til at køre lastbil. Hans far, Anders, som ses forrest i billedet, er tidligere postbud. Da han forlod postvæsenet, begyndte han også at køre lastbil. Foto: Martin Ravn

Kom i gang ved et tilfælde Studenterkørslen er noget, han tilbyder ved siden af, og det var et tilfælde, at han i sin tid kom til at køre med studenter. Indehaveren af Vejen-virksomheden LH Fragt manglede én til at køre en studentertur og spurgte Jesper, om han kunne hjælpe. Han sagde ja og fik senere kontakt til en stor aktør på området, som bad ham køre studenterkørsel på Sjælland. - Da jeg først fik begyndt, greb det om sig. Nu kører jeg fast på Sjælland tre dage hver sommer, med egne biler og egne chauffører. Vi kører også studenterkørsel i Odense, Kolding, Vejle, Esbjerg og Vejen. Der går fem-seks dage med det hver eneste sommer, og i dagene op til er mit stuebord fyldt med kørselsplaner. En studenterkørsel varer typisk mellem 10 og 12 timer, og der er masser af stop undervejs, så tidsplanen skal overholdes. Jeg har har 14-15 trofaste chauffører til at arbejde for mig hver sommer, og der er syv biler i gang. Hviletids-reglerne skal overholdes, og det kan godt være noget af en udfordring at få alle ruter til at passe sammen, fortæller Jesper, som tager planlægningsdelen så seriøst, at hans søn, som skal giftes næste sommer, i god tid måtte melde en dato ud, så alt kunne gå op i en højere enhed.

Foto: Martin Ravn Efter hver studenterkørsel skal lastbilens lad gøres rent, og det kan være et stort arbejde, for glade studenter med stor tørst sviner en del. Foto: Martin Ravn

Oprydning påkrævet Vintrene går med at forvandle indkøbte lastbiler til lastbiler med studenterlad - en opgave, Jesper Thuesen nyder at stå i sit værksted og pusle med sammen med gode bekendte. - I starten kunne vi transportere studenterne rundt i en traktor med ladvogn. De sad på halmballer, og der var paller på gulvet. Det går ikke i dag, fortæller han. Tilbage står spørgsmålet, om kørsel med studenter ikke er et værre svineri. - Mange tror, studenter er nogle værre banditter, men det er de ikke. De er glade og høflige, men ja, de sviner, og det kan godt være lidt af at arbejde at rydde op efter dem, især hvis det drypper med alkohol ned fra loftet, fordi de har sprøjtet med åbne flasker under turen, fortæller Jesper Thuesen, som tilføjer: - I det store hele synes jeg dog, at de unge opfører sig pænt, og det er sjovt at køre med dem. På sjællandske og fynske ture møder han mange studenter, som undrer sig over, at den lastbil, der stiger op i, ejes af et selskab i en by, de aldrig har hørt om. Men den er god nok. Studenterkørslen foretages af en vognmandsforretning i Skodborg, og kørslen er så populær, at man snart må melde "alt udsolgt" to år frem i tiden.

Foto: Martin Ravn Vognmand Jesper Thuesen nyder at køre med studenterne. De er glade, i godt humør og høflige, fortæller han. Foto: Martin Ravn