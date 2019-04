Vognmandsfirma i Skodborg nærmer sig 100 års jubilæum

Kvalitet, sikkerhed og et højt vidensniveau er afgørende, når chauffører fra transportvirksomheden S. Chr. Sørensen A/S kører deres specialbyggede tankbiler rundt mellem leverandører og kunder.

- Der er mange elementer i spil, når flydende gods skal transporteres fra A til B. Vores tankbiler kan have op til otte forskellige typer gods med ad gangen. Derfor specialuddannes chaufførerne i håndteringen af de mange godstyper. Ikke mange tænker over, at der bagpå vores biler sidder en stor computer, som styrer al teknologien i tanken, forklarer direktør Christian S. Madsen ifølge en pressemeddelelse til borgmester Egon Fræhr og kommunaldirektør Ole Slot, da de er på virksomhedsbesøg.

Skodborg: Vognmandsfirmaet S. Chr. Sørensen i Skodborg har specialiseret sig i at transportere flydende stykgods med blandt andet foderstof, biogas og valle rundt i Danmark. Præcision er et af nøgleordene, konstaterer indehaveren Christian S. Madsen.

Da min morfar startede virksomheden lige efter genforeningen, var det hans mål at være med til at opbygge infrastrukturen i det gamle Sønderjylland. Han startede med hestevogne, for lastbilen var knapnok opfundet.

Tredje generation

S. Chr. Sørensen A/S kan fejre 100 års jubilæum næste år og bliver drevet af tredje generation. Der udvikles hele tiden på nye markeder, og virksomheden har haft tradition for at være en virksomhed, der følger med tiden.

- Vi er ikke bange for at teste nye markeder af, siger Christian S. Madsen, der løbende får nye idéer fra kunder og leverandører.

Christian S. Madsen gør gerne en ekstra indsats for at uddanne dygtige chauffører. Han opfordrede derfor borgmester Egon Fræhr og kommunaldirektør Ole Slot til, at Vejen Kommune og Jobcenter Vejen går i samarbejde med virksomhederne om opkvalificering af de mange chauffører, der har erhvervet det store kørekort, men mangler erfaring for at komme ind i det spændende erhverv.

Ligeledes opfordrer Christian S. Maden også til, at Vejen Kommune fortsætter med at have fokus på transporterhvervet. Forbedres og udvikles de forhold der kræves, så burde der kunne tiltrækkes flere transportvirksomheder til området.