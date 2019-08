Vittrup Baun skal helst forblive en smuk plet i naturen

Andelshaverne i Vittrup Baun har måttet vinke farvel til kommunens tømningsordning for bavnens to skraldespande. Stedet er et naturskønt turistudflugtsmål, så skraldespandene kan dårligt undværes.

Vittrup: Rundt omkring i Vejen Kommune findes mange smukke steder i naturen, som turister kan besøge. Dem kan man læse om i folderen, Naturperler i Vejen Kommune, men også på hjemmesiderne, VisitVejen og Hærvejsklyngens hjemmeside.

En af de besøgte naturperler er Vittrup Baun, der er en privatfredet plet på den jyske højderyg og det næsthøjeste punkt i det tidligere Ribe Amt.

I turistsæsonen er bavnen godt besøgt. Det er også et udflugtsmål, hvor de besøgende kan nyde medbragt mad. Derfor har bavnens andelshavere også ladet opstille to skraldespande, som Vejen Kommune tidligere sørgede for at tømme.

Men det er slut nu, da kommunen skal spare, så på den netop overståede generalforsamling, der traditionen tro blev holdt i det fri på bavnen, var der lagt op til debat, om skraldespandene skal bevares eller nedlægges.

- Vi har i bestyrelsen talt om konsekvenserne ved at fjerne de to skraldespande. Kan vi få besøgende til at tage skraldet med videre, eller skal vi bibeholde dem? Vejen kommune gør et fint stykke arbejde med at henvise til Vittrup Baun, men vil ikke tage skraldet, konstaterer bestyrelsens formand, Aksel Storm, i sin beretning.

Det endte med en beslutning om at bevare de to skraldespande.

- At vi i kommunen stoppede tømningen, var en del af vores budgetaftale, men vi aftalte også, at vi skal revurdere beslutningen. Det vil komme til at ske hen imod årets slutning. Her vil vi lige kigge på effekten af, at vi har skåret ned på antallet af tømninger, siger formanden for Udvalget for teknik og miljø, Vagn Sørensen.

Spørgsmålet om bevarelse eller nedlæggelse af bavnens skraldespande, skal også vurderes på baggrund af, at der i løbet af foråret har været tre offentlige ture på Vittrup Baun med god deltagelse.