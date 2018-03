Visionære beslutninger har gjort Eurofins til markedsleder

Ladelund: - Det er en helt utrolig udvikling, som er sket gennem de sidste fem år i Ladelund. Det er her, at virksomheden Eurofins har skabt en vidensvirkosmhed med international anerkendelse som europæisk kompetencecenter inden for vitaminer og aminosyrer.

Virksomheden Eurofins er en af de tre nominerede til UdviklingVejens erhvervspris. JydskeVestkysten præsenterer de tre virksomheder i aviserne fra søndag til tirsdag.

Virksomhedens ydelser fra Ladelund er blandt de test og prøvninger, der dokumenterer kvaliteten for fødevaresektoren, så danske fødevareproducenter anerkendelse som nogle af de sikreste i verden.

- I Ladelund er der i dag 14.000 kvadratmeter laboratorier, der er samlet cirka 500 medarbejdere, hvoraf de 20 procent er højtuddannede akademikere. Ladelund udgør således hovedparten af Eurofins Danmarks samlede 900 medarbejdere. Eurofins står som ubestridt markedsleder i Danmark. For at illustrere udviklingen kan det nævnes, at da Eurofins i 2005 købte Steins Laboratorium, var der 100 medarbejdere i Vejen, lyder det i motiveringen.