Virksomheder trækker stort på udenlandsk arbejdskraft

Mere end hver sjette medarbejder på virksomhederne i Vejen Kommune har ikke dansk pas. Udviklingsdirektør konstaterer, at der er hårdt brug for den udenlandske arbejdsstyrke.

På UdviklingVejens årsmøde slog udviklingsdirektør Ulrik Kragh også til lyd for, at det er nødvendigt med udenlandsk arbejdskraft. Ulrik Kragh konstaterede, at en undersøgelse, som UdviklingVejen har foretaget, viser, at hver fjerde virksomhed ser rekrutteringen af arbejdskraft som en udfordring.

Virksomhederne i Vejen Kommune har for længst hentet en del af arbejdsstyrken fra udlandet. En statistik viser, at mere end hver sjette lønmodtager rundt på kommunens virksomheder kommer fra andre lande end Danmark.

Vejen Kommune: Det begynder at stramme til med at skaffe den fornødne arbejdskraft for en del virksomheder. Den lave beskæftigelse betyder, at virksomhederne i høj grad forsøger at rekruttere mere udenlandsk arbejdskraft.

Med mere end 3.000 udlændinge i arbejdsstyrken i Vejen Kommune har vi hårdt brug for at knytte disse mennesker tættere til Danmark - blandt andet ved, at de lærer vores sprog.

Tæt på fordobling

Når det gælder antallet af udlændinge i jobs rundt på virksomhederne, så har det kun gået en vej siden 2010, og det er opad.

1.674 udlændinge var der beskæftiget i 2010, og det tal er ikke langt fra at være fordoblet, når det gælder 2017, hvor tallet var 3.167.

- Det betyder, at lidt mere end hver sjette af de næsten 20.000 ansatte i Vejen Kommune ikke har dansk pas, konstaterede Ulrik Kragh på årsmødet.

Udviklingsdirektøren udtrykte desuden sin bekymring over, at Folketinget gør det dyrere for de udenlandske medarbejdere at lære dansk.

- Med mere end 3.000 udlændige i arbejdsstyrken i Vejen Kommune har vi hårdt brug for at knytte disse mennesker tættere til Danmark - blandt andet ved, at de lærer vores sprog. Tilsvarende har virksomhederne brug for udenlandske studerende, der tager videregående uddannelser i Danmark, for deres kompetencer bidrager til vækst, mente Ulrik Kragh.

Han føjer: - Derfor opfordrer vi fra UdviklingVejen vores medlemmer til at blande sig i debatten, således landspolitikerne får øjnene op for, at de er på galt spor, når de sætter forhindringer op for udenlandske videregående studerende og gratis dansk sprogundervisning.

Langt størstedelen af den udenlandske arbejdskraft er beskæftiget inden for industrien samt landbrug og skovbrug.