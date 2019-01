Virksomheder skal være med til at øge tilflytningen

For at nå målet med at runde 44.000 indbyggere får virksomhederne nu et materiale, som skal være med til at få deres medarbejdere til at flytte til kommunen. Borgmester håbede i sin tale på nytårskuren på en htx-uddannelse i Vejen.

Vejen: I Vejen Kommunes vækststrategi er det målet at passere de 44.000 indbyggere. Det arbejde bliver fortsat i 2019, lød det fra borgmester Egon Fræhr i talen ved nytårskuren i Folkesalen i Vejen Idrætscenter.

-Vor bosætningskampagne - målrettet de unge, kloge hænder - er i fuld gang. Den skal dels hjælpe med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Men også at de nye medarbejdere får øje på de mange tilbud, Vejen Kommune har, så de får lyst til at bo her. Her er et samspil med virksomhederne nødvendigt, sagde borgmesteren.

Han føjede til, at virksomhederne snart får mulighed for at få et tilflytter-materiale tilsendt.

- Materialet kan udleveres til nye ansatte eller andre medarbejdere, der gerne vil vide mere om de mange muligheder. Vi ved, at virksomhederne gerne vil have deres medarbejdere til at bo tæt på arbejdspladsen, så her har vi et fælles mål.