Brørup: Hvis der findes tilstrækkeligt med virksomheder, der er parat til at tage et socialt ansvar, vil omkring 500 ledige umiddelbart kunne komme i job i morgen.

Sådan lød en af konklusionerne, da LO Vest og folketingsmedlem Troels Ravn (S) afviklede et offentligt debatmøde om det rummelige arbejdsmarked. Det overordnede spørgsmål lød: Hvordan får vi alle med.

Nanna Drost Clausen, HR-chef fra virksomheden Nordic Waterproofing i Vejen, gav som "vidne" i panelet udtryk for, at virksomheder har et stort ansvar i forhold til de, der er på kanten af arbejdsmarkedet, samt at indsatsen også giver værdi for virksomheden. Nordic Waterproofing har blandt andet et samarbejde med Vejen Kommune og produktionsskolen omkring virksomheds- og skoleforløb, ligesom virksomheden også involverer sig i arbejdet med sårbare unge.

- Virksomhederne efterspørger arbejdskraft, vi hører, at der mangler op mod 45.000. Er det så ikke nu, at vi skal gøre en ekstra indsats, både når det gælder om at opkvalificere de forsikrede ledige, men også i forhold til at finde job til de mennesker, der står udenfor, er på kontanthjælp eller en fleksydelse og gerne vil ind på arbejdsmarkedet, men som måske ikke lige har en kapacitet på 100 procent, spørger Troels Ravn.

- Vi skal både fra Folketinget og i kommunerne føre en beskæftigelsespolitik, der har fokus på mennesker. Det giver mening samfundsøkonomisk. Men endnu vigtigere giver det også mening for det enkelte menneske at bidrage til vores samfund, når man har mulighed for det. Derfor skal vi have et rummeligt arbejdsmarked.