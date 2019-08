Virksomheder kan sætte deres præg på ny vækststrategi

- Efter kick-off mødet bliver der nogle arbejdsgrupper, som vil fokusere på forskellige emner. Her håber vi på ideer og indspark, som kan bruges, så vi kan få den endelige strategi udarbejdet. Det vil tage nogle måneder, og noget af resultaterne håber vi at kunne orientere om ved nytårskuren i begyndelsen af det nye år, fortæller Ulrik Kragh.

Vejen Kommune: Udløbsdatoen for den nuværende vækststrategi, som Vejen Kommune og UdviklingVejen har haft som pejlemærke gennem de sidste fem år, begynder at nærme sig.

Klar i foråret 2020

Den endelige strategi ligger formentlig klar omkring UdviklingVejens årsmøde i foråret 2020.

På næste uges kick off-møde, som holdes hos Lindab A/S i Jels, bliver der inspiration til, hvilke udfordringer, virksomhederne forventes at møde de kommende år.

Der bliver mulighed for at blive involveret og komme med indspil, så det sikres, at mål og indsats rammer behovet for virksomhederne i Vejen Kommune.

Ved mødet bliver der et oplæg ved Steffen Korsgaard, professor ved SDU med overskriften: Hvordan udvikler verden sig - hvad skal vi satse på fremover?

Administrerende direktør i KE Fibertec A/S, Carsten Jespersen, vil give sit bud på, hvad skal der til for, at vi m kommune og erhvervsforening kommer op i næste liga?

Desuden bliver der et debatoplæg til Vækststrategi 2025 ved Mette Brøndum CEO, Lindab A/S.

Herefter bliver der forskellige workshops, hvor deltagerne kan vælge mellem: Iværksættere, produktionsvirksomheder, servicevirksomheder, håndværk og byggeri samt transport, lager og logistik.

Næste runde med workshops handler om cirkulær økonomi/bæredygtighed, dele-økonomi/oplevelsesøkonomi, teknologi/digitalisering/automatisering/e-handel, uddannelse/kvalificeret arbejdskraft/digital generation samt image/branding.

Direktør Ulrik Kragh vil i øvrigt gennemgå en evaluering af den nuværende vækststrategi.