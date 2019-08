Vinterbaderne tager hul på sæsonen i det varme vand

På søndag begynder sæsonen for vinterbadeklubben i Jels - også selvom vandet er lune 20 grader og lidt for varmt for en vinterbader.

Jels: For nogen er en vandtemperatur på plus 20 grader en acceptabel temperatur, når sommeren er varm, og en kølig dukkert er på programmet. For en vinterbader er det nærmere lidt for varmt. Alligevel er det tradition, at sæsonen begynder den 1. september klokken 10 for nye og gamle medlemmer af De Blå Istapper. - Det er vores erfaring, at man som ny vinterbader kommer godt i gang, mens vandet stadig er lune plus 20 grader, siger Jane Stark, formand for De Blå Istapper i Jels. Hun fortæller, at der er stor interesse og trængsel om de 160 pladser i klubben og det sociale fællesskab, der er blandt medlemmerne. Hen over sæsonen arrangerer klubben flere sociale arrangementer som for eksempel yoga og måneskinsbad, hvor medlemmerne kan mødes og hygge sig - ud over de fem ugentlige åbningsdage.

Vinterbadning er sundt Og det er sundt at være vinterbader. - Kombinationen af saunaens varme efterfulgt at det kolde gys i søen giver kroppen et kick, og blodet ruller, og det prikker helt ud i storetåen. Mange vinterbadere fortæller, at vinterbadning hjælper med at booste kroppens immunforsvar og holder forkølelse og influenza fra døren, når de vinterbader jævnligt i vintersæsonen, fortæller Jane Stark. At blive vinderbader er for mange en drøm, som kræver lidt tilløb for at komme i gang. Derfor begynder søndagen også med en kort introduktion til klubben klokken 10. Efterfølgende er der mulighed for at hoppe i badetøjet og tage en dukkert i søen. Formiddagen afsluttes med hyggeligt samvær ved søen eller i Foreningshuset. Alle interesserede er velkomne, og indmeldelse som medlem af klubben sker efter først-til-mølle-princippet.