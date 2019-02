Rødding: Der er lagt op til en interessant aften, når forfatteren Leonora Christina Skov gæster Rødding Centret.

Leonora Christina Skov modtog for nylig litteraturprisen De Gyldne Laurbær.

Aftenen i Rødding vil tage udgangspunkt i hendes erindringsroman "Den, der lever stille." Da Leonora Christina Skovs mor dør, beslutter hun at skrive den faktiske historie om sig selv og sit liv. Om at vokse op som den ensomme Christina i en familie, hvor mor endelig ikke må græde, og far endelig ikke må blive vred, og om at flytte til København og genskabe sig selv som forfatteren Leonora, der til sine forældres rædsel forelsker sig i en kvindelig præst. "Når du ligger i rendestenen, skal du nok komme hjem", siger hendes far, men så tager Leonoras raseri og livslyst over.

I foredraget fortæller Leonora Christina Skov om den voldsomme skriveproces, når man smider fiktionens forklædninger og skriver om faktiske mennesker, om at miste det hele og finde sig selv, og om at håbe på en forklaring og hige efter sin mors kærlighed langt ind i døden.

Arrangørerne lover et levende og engageret foredrag krydret med oplæsning og spørgsmål fra salen. Foredraget kan opleves i Rødding Centrets Kultursal den 23. april klokken 19.

Billetter kan købes via Rødding Centrets hjemmeside.