Vinavl og spiritusdestilleri kommer til Vejen-egnen

Mogens Lillelund (til venstre) og Christian Bonde Sørensen har knoklet næsten i døgndrift i de seneste 14 dage med at sætte vinstokke i jorden ved gården. I Første omgang planter de på én hektar jord, men på længere sigt forventer de at femdoble produktionen. Foto: Martin Ravn

To venner fra Vejen Kommune har sat gang i en stor iværksætterdrøm på en gård få kilometer uden for Vejen. Her skal fremtiden byde på produktion af både vin og spiritus.

Vejen: Vinproduktion er i stigende grad blevet en del af Danmark, og nu vil to venner fra Vejen-egnen også være med. Det er Christian Bonde Sørensen og Mogens Lillelund, som fik ideen for godt fem år siden, og efter en håndfuld år med omfattende testning af druer og metoder på marker rundt i Vejen Kommune har de for 14 dage siden sat de første hvidvinstokke i jorden på Mogens Lillelunds relativt nykøbte gårdejendom på Esbjergvej, hvor vinproduktionen får base fremover. Samarbejdet mellem dem kom i stand på en noget utraditionel vis. - Vi mødte hinanden gennem vores børn, for vores koner inviterede en dag os mænd med i deres mødregruppe, og der fandt vi ud af, at vi delte interessen for vin, siger Mogens Lillelund. Få måneder senere gik de så småt i gang, og det er siden blevet til testning af hele 38 forskellige vindruesorter for at finde de helt ideelle til de lokale klimaforhold på grunden. For der skal tages højde for meget. - Gården ligger 64 meter over havets overflade, og det kan sagtens svinge fem grader herfra og få hundrede meter væk. Det kan betyde meget i forhold til risikoen for frost, siger hans kollega Christian Bonde Sørensen.

Satser også på spiritus De har begge deltidsjobs ved siden af, men det er planen, at arbejdet på gården skal fylde klart mest på den lange bane. Ambitionerne er i hvert fald store, og det handler langt fra kun om vin på gården. Et andet stort projekt kommer til at foregå i en gammel kostald på samme matrikel, hvor de vil indrette spiritusdestilleri. Det forventer de står klar til brug om et halvt års tid, når de har fået bestilt et par store kedler hjem håndlavet fra Portugal. - Hele tanken tog udgangspunkt i vin, men usikkerheden med vinhøst er generelt relativt høj, og der går noget tid, før vi har vin klar til salg, så det er fantastisk, at vi kan koble projekterne sammen. Vi vil dermed ikke få så meget spild af råvarer. De nævner eksempelvis, at druer tiltænkt hvidvin i stedet kan bruges til cognac, hvis høsten ikke er optimal, da cognacdruer som udgangspunkt er mindre modne. - Så høsten kan nærmest ikke slå fejl, siger Christian Bonde Sørensen.