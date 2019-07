Vilde kaniner skyld i færdselsuheld

Brørup: En bilist kom kørende på Esbjergvej i Brørup klokken 4.30 søndag morgen, da der pludseligt kom en kanin ud på vejen foran bilen. Bilen nåede at bremse ned, så der ikke skete kaninen noget. Efterfølgende kørte bilen videre, men så hoppede en ny kanin ud på vejen foran bilen, hvorefter bilen bremsede hårdt op for ikke at køre kaninen ned. Billisten, som kørte bagved, nåede dog ikke at reagere og kørte ind i bilen, der bremsede op. Der skete dog kun mindre materiel skade, men ifølge Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, kom ingen af kaninerne noget til.