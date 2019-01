Vikingerne sætter kurs mod sommerens togt

Jels: Vikingerne i Jels tager på lørdag den 12. januar fat på 2019-sæsonen.

Forestillingen - Ringguldet - er allerede på skinner, og ved informationsmødet, som foregår i Landsbyhuset i Øster Lindet, bliver der nu tid til at inddrage og informere de mange frivillige, som ønsker at være en del af det store fællesskab.

Efter sommerens publikumsrekord, hvor hele 23.595 publikummer overværede Jels Vikingespil, er det nu tid til at kigge frem mod den kommende sommers vikingetogter.

Louise Schouw overtager instruktørstolen efter Thomas Howalt, som både skrev og instruerede 2018-forestillingen. Louise Schouw er langtfra ukendt med at lave vikingespil, da hun gennem de sidste fire år har instrueret vikingespillet i Frederikssund.

- Mange tror måske, at vi kun skal bruge folk til scenen, men udover skuespillere søges der også personer til kulisseopbygning, kostume- og rekvisitafdelingen mv. Og hos os er der plads til alle, der ønsker at være en del at vikingefamilien, fortæller formanden Bruno Bennedsen i en pressemeddelelse.

Formanden håber på et stort fremmøde den 12. januar, hvor også alle afdelingsledere vil stå klar til at fortælle om deres afdelinger. For nye vikinger åbnes dørene klokken 10.30, mens de garvede vikinger kan sove lidt længere og vente med at komme til klokken 11.00.

I weekenden den 26.-27. januar er der auditions for de, der ønsker en talerolle i forestillingen Ringguldet, og der kan bestilles tid til audition ved informationsmødet den 12. januar eller ved at kontakte instruktørassistent Carina Staub på 28 56 95 28 eller assistent@jelsvikingespil.dk.

Til audition får man 10 - 15 minutter til at fremføre en lille tekst, der udleveres når man booker en tid til audition.