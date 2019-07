Vikingerne i Jels glæder sig over et trofast publikum

Det højeste besøgstal i år var til eftermiddagsforestillingen i søndags, hvor der var 1.468 tilskuere. Mandag aften kom så det laveste tal med 931 tilskuere. Det er første gang siden sjette spilleaften tilbage i 2017, at tilskuertallet er under de 1.000 tilskuere.

- Vi er igen i år - utroligt glade for den fantastiske start, vi har fået. Selvom sommervejret stadig lader vente på sig, så har vores trofaste publikum ikke svigtet os. Men vi håber da naturligvis, at temperaturen lige kan få et par grader op ad skalaen, lyder det fra Bruno Schmidt Bennedsen i en pressemeddelelse.

Familier anmeldte

Årets forestilling handler om Gorm den Gamles kamp om at samle Danmark under ét banner. Publikum følger ham på hans rejse fra England tilbage til Danmark, hvor han som udenforstående skal overbevise de siddende stormænd om, at han er den rette til at være deres herre. Til dette gør han brug af den store guldskat, han har med sig. Mellem kampe og udfordringer med stormændene får Gorm heldigvis også tid til kærligheden.

Til forpremieren den 3. juli var der - udover pressen - også inviteret tre familier, som skulle anmelde forestillingen. De tre familier kom fra henholdsvis Løjt Kirkeby, Kruså og Tønder, og alle var repræsenteret i tre generationer.

Familierne beskrev bl.a. forestillingen som dramatisk med en god historie, gode effekter og dygtige skuespillere samt spændende kampscener. Et drama fra start til slut i en rigtig flot opsætning, som dog var lidt sørgelig, men til gengæld næsten som taget ud af historiebøgerne. Samlet gav familierne, på tværs af generationerne fire en halv vikingehjelme ud af fem mulige.