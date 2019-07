Krake's Kæmpere bliver titlen på næste sommers forestilling, hvor det igen er en kvindelig instruktør ved roret. Og hun er begejstret for Jels.

- Vi er rigtig glade for samarbejde med Louise Schouw, som er den første kvindelige instruktør. Hun er kompetent og velforberedt. Derfor står hun også i spidsen for næste sommers forestilling, som bliver Krake's Krigere, fortalte Bruno Schmidt Bennedsen, som sammen med vikingerne kunne glæde sig over et massivt besøg ved forpremieren.

Louise Schouw bliver også instruktøren ved 2020-forestillingen. Det kunne formanden for Jels Vikingespils bestyrelse, Bruno Schmidt Bennedsen, fortælle ved forpremieren i Valhal.

Jels: Når vikingerne i Jels stævner ud til den 43. sæson med forestillingen om Ringguldet, så er det for første gang med en kvindelig instruktør i spidsen for togtet.

Vikingespillets bestyrelse og Louise Schouw har indgået en aftale om at fortsætte samarbejde også i 2020. Foto: André Thorup

Ganske unikt

Louise Schouw, der blandt andet har arbejdet som instruktør ved Frederikssund Vikingespil, på Det Kongelige Teater, Aalborg Teater og også har sit eget teater - Louise Schouw Teater, er begejstret for sin første sæson i Jels.

- Det er noget ganske unikt, som I skaber her i Jels. Med undtagelse af nogle ganske få professionelle, så er al arbejdet leveret af frivillige, og der er et enormt sammenhold på tværs af alle sociale lag. Og så er der nede på scenen et bagtæppe, som ganske enkelt er særdeles smukt og ikke bliver meget bedre, konstaterede Louise Schouw i Valhal inden forpremieren.

Staben af professionelle tæller foruden Louise Schouw også de to nye scenografer Sandra Møller Svendsen og Jannie Rask de Vitt, forfatter Thomas Howalt, fægteinstruktør David Owe, lysdesigner Clement Irbil samt lydmanden Kim Eskesen.

Efter en publikumsmæssig god start onsdag aften har vikingerne nu indledt jagten på sidste års mange imponerende rekorder. Med 23.595 tilskuere - det højeste i vikingespillets historie - bevirkede, at overskuddet også satte med 811.267 kroner. Det betyder, at økonomien er særdeles stærk i vikingelejren. Året før var der et overskud også på den gode side en halv million kroner, og dermed er der penge på kistebunden, hvis der skulle komme en sommer, hvor der hele regner væk, som det hedder sig i vikingelejren.

Forsalget af billetter er dog særdeles fornuftig, oplyses det fra vikingespillet.