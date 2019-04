Vikinger har taget fat med nye professionelle kræfter

Jels: Foråret nærmer sig, og dermed sætters der for alvor gang i prøverne til sommerens vikingespil, Ringguldet.

Forberedelserne har reelt været skudt i gang for længst. Rollerne er fordel, og vikingerne har budt velkommen til den første kvindelige instruktør i den 43-årige historie.

Jels Vikingespils 2019-udgave bliver instrueret af Louise Schouw, der blandt andet har arbejdet som instruktør ved Frederikssund Vikingespil, på Det Kongelige Teater, Aalborg Teater og naturligvis på sit eget teater - Louise Schouw Teater.

På scenografposten er der også kommet nyt blod ind, da Jannie Rask di Vitt og Sandra Møller Svendsen begge har sagt ja tak, til at løfte opgaver med at designe scenografien og kostumerne. David Owe vil igen i år været at finde som fægteinstruktør, ligesom Thomas Howalt, for fjerde år i træk er manuskriptforfatter.

Hovedrollerne i årets forestilling, bliver i år spillet af tre meget erfarne Jels-vikinger. Tina Planitzer, Janus Lynggaard og Carsten Weitling har fået rollerne som hhv. Thyra, Gorm (den Gamle) og Olde Tuffi.

- Vi er godt i gang med prøverne blandt de rollehavende, og det forlyder fra øvelokalerne, at det igen i år bliver en rigtig god forestilling, så vi kan næsten ikke vente på, at det bliver sommer, fortæller Bruno S. Bennedsen, formand for Jels Vikingespil i en pressemeddelelse.

Jels Vikingespil har premiere fredag den 5. juli og spiller hver aften klokken 20.00 frem til den 21. juli. Søndag den 7. juli er der eftermiddagsforestilling klokken 16.00 og søndag den 14. juli er der ingen forestilling.