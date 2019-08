Vikingedrama med happy ending - sådan da

Efter at have luftet det snavsede undertøj i fire timer sluttede de to fløje i bestyrelsen for Jels Vikingespil forestillingen med et kompromis. Hele bestyrelsen stiller deres mandater til rådighed på generalforsamlingen i november.

JELS: Striden i bestyrelsen for Jels Vikingespil endte på den ekstraordinære generalforsamling med at blive sparket til hjørne. Efter fire timers hård debat med masser af personlige angreb og antydning om pleje af egne interesser og lægge gift for samarbejdet, blev de to fløje i bestyrelsen enige om at stille alle deres mandater til rådighed på den ordinære generalforsamling den 16. november.

Det var ellers lagt op til en mistillidsafstemning med formand Janus Lynggaard, bestyrelsesmedlemmerne Lene Reese Hansen, Leo Møller og Mikkel Vindt og suppleant Henrik Paasch. Afstemning var forlangt af den tidligere formand Bruno Bennedsen, som blev afsat af Lynggaard-fløjen midt under vikingespillet i juli og to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Janus Lynggaard beklagede, at omkonstitueringen i bestyrelsen foregik midt under vikingespillet, og at bestyrelsen ikke orienterede medlemmerne om, hvad der foregik bag kulisserne. Timingen og informationsniveauet var ikke godt nok, undskyldte han.

Det hele kunne måske have været afgjort med et kompromis på forhånd. Lynggaard oplyste, at flertallet i bestyrelsen havde foreslået mindretallet, at alle bestyrelsesmedlemmer skulle stille deres mandater til rådighed i november, men det havde mindretallet afvist.

Efter næsten fire timers diskussion blev den model fremsat som et ændringsforslag til dagsordenen fra en deltager. De tre på Bennedsen-holdet trak sig tilbage og kom efter nogle minutter tilbage og meddelte, at de var villige til at trække forslaget om et mistillidsvotum tilbage på den betingelse, at de fire bestyrelsesmedlemmer på Lynggaard-holdet ville stille deres mandater til rådighed.

Det ville de godt.

Og så gav de hinanden hånden på det kompromis. Til november kan man så - måske - få svar på, hvilken fløj der har flertal blandt Vikingespillets medlemmer, når der vælges ny bestyrelse.

At dømme efter klapsalverne på mødet torsdag aften står der nærmest uafgjort.