Video: Totalt åndssvagt tyveri fra bilforhandler i Vejen

Vejen: Den unge bilhandler Kent Hansen ryster på hovedet, mens han viser en gammel Audi frem.

Med bulet kølerhjelm og forskærm, ny siderude og forlygter står bilen i naboens værksted efter et amatøragtigt indbrud i bilen natten til fredag.

Bilerne står tæt hos KV Automobiler på Koldingvej, men heldigvis har nattens vandaler kun været i gang med Audien, der var solgt, men ikke leveret.

- Tyvene har prøvet af brække selve kølerhjelmen op med en mejsel. Hvilket er helt urealistisk, man kan aldrig få en kølerhjelm op med en mejsel. Derefter har de hamret mejslen gennem sideruden, stukket en hånd ind i kabinen og åbnet kølerhjelmen. Alt sammen for at brække forlygterne fri af deres beslag og klippe ledningerne over, for at få dem med. De har også stjålet to vinduesviskere til 300 kroner. Det er virkelig amatøragtigt: At stjæle et par vinduesviskere, udbryder Kent Hansen.

- Det er et irritationsmoment. Og når forskærm og kølerhjelm er skadet, så skal der spartles og males. Det koster mange penge, siger Kent Hansen.

Han regner med, at reparationerne løber op i 6000 kroner, fordi der skal males, inden kunden kan få den.

- Det kan aldrig svare sig at lave sådan en gammel Audi, men vi har lovet den til en kunde, så selvfølgelig laver vi den, selv om vi sætter penge til.