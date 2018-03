Video: Sneplovene har ædt sne for millioner

Når sneer står ned, og vinden kaster rundt med de hvide masser, bliver eksterne vognmænd kaldt ind for at tage kampen op på de største kategori-A veje.

- Sneen giver lidt andre udfordringer, blandt andet med fygning. De foregående år har vi kunnet salte sneen væk. Men i år har vi nogle nætter måttet have 40 mand i gang for at rydde de store veje, fortsætter han.

Millionregningen

Fra nytår til nu er der brugt 4,7 millioner kroner på at holde vejene farbare. Sidste år lød regningen i samme periode på 3,5 millioner for at sikre kommunens 1100 kilometer veje, hvoraf de 500 er såkaldte kategori A eller B veje, som har højeste prioritet. D vejene i beboelsesområder ryddes sjældent, og kun når de vigtige veje er klaret.

Når snevejret er værst, får kommunen flest klager, og det gælder især fra folk, der ikke kan forstå, hvorfor vejene i boligkvartererne ligger hvide hen.

Snerydningen er omfattet af et budget, som "ruller" over fire år, og derfor betyder de ekstra 1,2 millioner kroner indtil nu i år ikke, at politikerne skal ud med en tillægsbevilling. Afdelingschef Peter Hansen forventer, at foråret er ved at bide sig fast nu, selv om der torsdag eftermiddag var frygt for nattefrost og dermed behov for, at vognmænd og kommunens folk skulle på vejene natten over.