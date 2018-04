Video: Anhænger med møg væltede ind i have

Skibelund: Det var bogstaveligt talt noget rigtig møg, som onsdag over middag ved et uheld blev spredt i haven ved en landejendom med adresse på Kongeåvej ikke langt fra Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole.

Fra en lille sidevej til Kongeåvej kom en stor traktor kørende med en anhænger fyldt med halm og møg. Men kort efter at være drejet til højre ind på Kongeåvej kom anhængerens hjul ud i den bløde rabat og endte formentlig ned i grøften langs vejen. Derfor væltede anhængeren, og et stort læs møg blev spredt ind over hækken til ejendommen.

Der skete ingen alvorlige materielle skader ved færdselsuheldet, og husejeren fik i hvert fald møg nok til at kultivere en stor rosenhave.

Husejeren udtalte efterfølgende, at traktorføreren selv kommer til at klippe hækken, hvis den til sommer begynder at vokse helt vildt, for hækken plejer han ellers aldrig give noget gødning.