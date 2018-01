Vi skal have flere nye levesteder for dyr og insekter

Vejen Kommune: Store dele af Danmarks areal er landbrugsjord, og den tilbageværende natur ligger som isolerede øer mellem landbrugsjord, motorveje og byer. Mange steder i naturen er levevilkårene så dårlige, at nogle dyr og insekter er i fare for at uddø. Der er brug for mere natur, hvor dyr og insekter kan få bedre levesteder. Den danske natur er med andre ord ikke mere, hvad den engang var. Harer og agerhøns og i særdeleshed, bierne og andre af vores bestøvende insekter er i alvorlig tilbagegang.

Derfor har en række organisationer nu besluttet at gøre et forsøg på at vende udviklingen ved at skabe nye grønne levesteder for dyr og insekter. I Midt- og Vestjylland er der allerede blevet etableret såkaldte faunastriber eller faunapletter over en strækning på 150 kilometer. Her vokser der nu op til ti forskellige blomstrende plantearter til glæde for dyrelivet, og ideen med at skabe flere levesteder for dyr og insekter er begyndt at sprede sig til flere andre kommuner.

Det begyndte i Herning-området i 2015, og siden har de blomstrende faunapletter og striber bredt sig til Holstebro og Ikast-Brande. Til sommer kommer turen til Billund og Vejen, hvor de lokale lodsejere får mulighed for være med.

Bag ideen står lokale landboforeninger, som også har inddraget kommuner og grønne organisationer i arbejdet. Formålet er at skabe variation i agerlandet til fordel for pattedyr, fugle og insekter. Derfor bakker også de grønne organisationer op om projektet, der skal være med til at øge biodiversiteten. Faunastriberne giver desuden et bedre fødegrundlag og ynglepladser for dyrelivet.