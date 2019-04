Vi måtte udnytte tiden på en ny måde

Langt flere ældre arbejder arbejder med frivilligt arbejde for at holde sig aktiv. Det gælder også i Vejen Kommune. I påskedagene bringer vi en portrætserie om aktive seniorer i Vejen Kommune. I dag præsenterer vi Elly Madsen og Gertrud Sørensen, der begge er frivillige på Fredenshjem i Brørup.

Hvordan holder du dig aktiv?

Elly Madsen: Min mandag starter klokken 8 med at smøre rugbrødsmadder til formiddagskaffe klokken 10 på Aktivitetscentret i Brørup. Om vinteren deltager jeg i gymnastik i idrætsforeningen i Brørup. Om sommeren er jeg med i en cykelklub, og desuden nørkler jeg for Røde Kors. Derudover deltager jeg også nogle gange i gåture.

Gertrud Sørensen: Om mandagen arbejder jeg sammen med Elly på Fredenshjem. Vi smører cirka 60 stykker smørrebrød plus franskbrød, og efter kaffen rydder vi op i køkkenet. Mandag aften i vinterhalvåret har vi sangaften med cirka 75 deltagere, hvor vi begge deltager. En dag ugentligt er jeg frivillig i Røde Kors butikken i Brørup.

Hvad får du ud af at have en aktiv fritid?

At deltage i meningsfyldt arbejde til glæde for andre og samtidig nyde samværet.

Hvor mange timer bruger du på aktiviteter om ugen?

Vi bruger cirka 12 timer hver især på frivillige aktiviteter.

Hvilke forventninger har du til fortsat at være aktiv?

Så længe kræfter og helbred tillader det.

Hvordan finder du inspiration til dine aktiviteter?

Da vi begge mistede vores kære mænd, var vi klar over, at for at komme videre i tilværelsen måtte vi udnytte tiden på en ny måde. Begge havde vi været medhjælpende hustruer, mens vores mænd drev eget landbrug.

Hvor meget søvn får du, og spiser du en speciel kost for at holde dig aktiv?

Vores søvn er cirka syv-otte timer i døgnet. Vores kost består at traditionel mand, kød, fisk, grøntsager og frugt.

Hvad vil du anbefale andre, der gerne vil i gang med en aktiv fritid?

At komme hjemmefra og blande sig med andre, det vil altid give nye impulser, og det må gerne være sjovt.