Vi kan ikke forbyde parkering for vores brugere

Hvis det er svært at finde parkeringsplads andre steder, er der jo intet forbud mod at parkere hos Aldi, siger jobcenter-chef. Skal der laves forbud, må initiativet kommen fra butikkerne, mener han.

VEJEN: Jobcentret i Vejen er klar over, at der kan være problemer med parkering ved Aldi-butikken i Søndergade.

- Men det er jo svært at sige til vores brugere, at de ikke må holde på p-pladsen, når der ikke er opsat begrænsninger i det antal timer, man må parkere der, eller om at pladsen er forbeholdt butikkernes kunder, siger chefkonsulent Steen Aldenborg, Jobcentret.

Jobcentret har i løbet af et år 12.500 samtaler med brugere, hvoraf mange kommer i bil.

-Jeg ved, at vi har en udfordring med parkering. Aldis personale har oplyst, at der er flere biler på deres parkeringsplads, end der er kunder. Og det er min vurdering, at det har de ret i. Jeg kan ikke afvise, at der er brugere hos os, der parkerer der. Ligesom der er andre borgere, der holder derovre, både nogle af vores brugere, der ikke klan finde en ledig parkeringsplads og nogle af vores kolleger hos Fødevarestyrelsen, der har svært ved at finde parkering, siger Steen Aldenborg.

Han kører jævnligt forbi Aldi-parkeringen og mener, at der normalt er ledige parkeringspladser.

- For det gode naboskabs skyld har vi henstillet til vores ansatte, at de ikke parkerer hos Aldi, fortsætter han. Jobcentret har egen parkeringsplads reserveret til de ansatte, og den er ifølge Steen Aldenborg stor nok til at rumme de ansattes biler.

Han understreger, at Jobcentret ikke har mulighed for at forbyde centrets brugere at parkere ved Aldi.

- Vi har jo ikke grundlag for at forbyde det. Jobcentret kan ikke fungere som parkeringsvagter, og alle må jo parkere efter færdselslovens regler og skiltningen på stedet.

Hvis der skal ændres på reglerne for parkering på stedet, så må initiativet komme fra Aldi og Sahva-butikken, mener Steen Aldenborg fra Jobcentret.